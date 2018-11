EXHORDER jetzt bei Nuclear Blast Records

Die Donzdorfer haben bekannt gegeben, dass die US-Thrasher EXHORDER von nun an unter dem NB-Label segeln werden. Die Jungs aus New Orleans haben mich in diesem Jahr schon mächtig beendruckt, als sie mir ihre Riffs auf dem SUMMER BREEZE 2018 um die Ohren gehauen haben. Mit NB im Rücken erwarte ich einen angemessenen Nachfolger zu den beiden Alben "Slaughter In The Vatican" (1990) und "The Law" (1992). Übrigens, liebe Donzdorfer: Die beiden Alben könnten auch einen Re-Release vertragen, die sind nämlich nur für sehr viel Geld erhältlich.

