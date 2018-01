EXHUMED, ROTTEN SOUND und IMPLORE touren

Unter dem Banner "Grind Over Europe II" haben sich EXHUMED, ROTTEN SOUND und IMPLORE versammelt um folgende Städte in Schutt und Asche zu legen:

12.04. Paris (FR) – Gibus Live

13.04. Essen (DE) – Turock

14.04. Amersfoort (NL) – Headbangers Bash

15.04. Jena (DE) – Rosenkeller

16.04. Rostock (DE) – Alte Zuckerfabrik

17.04. Poznan (PL) – Klub U Bazyla

18.04. Berlin (DE) – Cassiopeia

19.04. Tannheim (DE) – Schwarzer Adler

20.04. Vevey (CH) – Rocking Chair

21.04. Göttingen (DE) – Haus der Kulturen

22.04. Vienna (AT) – The Escape

23.04. Bratislava (SK) – Randal Club

24.04. Budapest (HU) – Dürer Kert

25.04. Ostrava (CZ) – Barrak

26.04. Hamburg (DE) – Hafenklang

27.04. Erica (NL) – Pitfest

28.04. Mannheim (DE) – MS Connexion Complex

29.04. Antwerp (BE) – Het Bos