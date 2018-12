EXODUS, SODOM, DEATH ANGEL und SUICIDAL ANGELS auf Tour

Unter dem Namen "MTV Headbanger’s Ball Tour 2018" sind die vier Bands aktuell unterwegs und werden hier Station machen:

04.12. DE Hamburg Markthalle

05.12. NL Tilburg O13

06.12. UK London The Electric Ballroom

07.12. DE Oberhausen Ruhrpott Metal Meeting

08.12. DE Geiselwind Christmas Bash

09.12. AT Vienna Arena

10.12. DE Ravensburg Oberschwabenhalle

11.12. DE Wiesbaden Schlachthof

12.12. DE Saarbrücken Garage

13.12. DE Ludwigsburg Rockfabrik

14.12. IT Novara Phenomenon

15.12. CH Lausanne Les Docks

16.12. DE München Backstage