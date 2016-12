Das KATAKLYSM-Nebenprojekt EX DEO um Sänger Maurizio Iacono wird am 24. Februar 2017 ihr drittes Album über Napalm Records in die Welt entlassen. Das Konzeptalbum beschäftigt sich mit den Punischen Kriegen (ja, los, die alten Geschichtsbücher dürfen wieder reaktivert werden. Da war doch was, so um die achte Klasse, würde ich sagen...) und wird folgende Songs enthalten:

01. The Rise Of Hannibal

02. Hispania (The Siege Of Saguntum)

03. Crossing Of The Alps

04. Suavetaurilia (Intermezzo)

05. Cato Major: Carthago Delenda Est!

06. Ad Victoriam (The Battle Of Zama)

07. The Spoils Of War

08. The Roman

Der sehr epische Metal läuft mir mal wieder sehr gut rein, trotz des Gesanges, der ja bekannterweise für mich immer ein wenig problematisch ist. Aber hier klingt das wirklich klasse. Hört mal selbst rein in 'The Rise Of Hannibal':