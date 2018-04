EYES SET TO KILL mit Musik-Video, Debüt auf Vinyl

Die Band aus Arizona wird bald ihr neues Album über Century Media veröffentlichen und lässt uns in Form des Videos zu 'Not Sorry' schon einmal reinhören: Youtube.

Außerdem ist die Trackliste bereits bekannt:

Burn Down

Die Trying

Not Sorry

Break

Survive

Never Forget

Saved You With A Lie

Devastated

Letting Go

Drift Away

Misery

Voices

Who We Used To Be

Außerdem makriert 2018 das zehnjährige Jubiläum des Debütalbums der Band, "Reach". Aus diesem Grund wird das Werk von Suburban Noize Records auf Vinyl in limiterter Auflage neu veröffentlicht. Im Label-Shop kann man das Album in den USA vorbestellen.