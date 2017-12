EYNOMIA: Informationen über

Pure Steel hat weitere Informationen zu "Break Free", dem Debüt der Symphonic Metal Band EYNOMIA aus den USA veröffentlicht. Die Band besteht aus neben der Sängerin Phyllis Rutter aus Gitarrist Chris Bickley (CHRISTINE OHLMAN BAND, THUNDERHEAD), Bassist Mike LePond (SYMPHONY X, MIKE LEPOND’S SILENT ASSASSINS, HEATHEN'S RAGE), Keyboarder Jimmy Pitts (CHRISTIAN MUENZER BAND, FOUNTAINHEAD) sowie Drummer Gaetano Nicolosi (RON KEEL BAND). Pure Steel vergleicht die Kapelle mit FIFTH ANGEL und alte QUEENSRYCHE. Wenn das mal nicht nur Verkaufsgerede ist. Los, wir wollen ein Video!

Hier ist erstmal die Tracklist des Albums, das am 26. Januar 2018 veröffentlicht werden wird:

1. Cleansing

2. Someday Maybe

3. Till We Meet Again

4. Break Free

5. Let It Go

6. Through Your Eyes

7. I Can Tell

8. Take A Look

9. When Its Over