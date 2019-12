Eclipse Records mit zwei Neuveröffentlichungen

Das Label aus New Jersey gibt es seit 1997. Es hat bereits einige Perlen aus den Undergrounds dieser Musikwelt gefischt, THE USED oder FIVE FINGER DEATH PUNCH stehen im Portfolio. Im Januar 2020 folgen jetzt die Alben von THE KRUEGGERS und von KIRRA, die beide auch mit Videos ausgestattet wurden.

Foto: (c) mit freundlicher Genehmigung von Eclipse Records