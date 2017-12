Endlich Neues von DIRGE!

Post-Metal-Freunde aufgepasst: DIRGE, eines der Genre-Urgesteine, beglückt uns vor Weihnachten mit neuem Material. Am 15.12. erscheint die Instrumental-EP "Alma | Baltica", welche die Franzosen von ihrer dunkelsten, abstraktesten Seite (O-Ton DIRGE) zeigen wird. Bei Echoes And Dust könnt ihr schon mal in den Track 'Alma' reinhören.

"Alma | Baltica" soll schließlich aber nur ein Vorgeschmack sein, auf das siebte Studioalbum der Band, welches - noch ohne VÖ-Datum - nächstes Jahr erscheinen soll. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: Official Facebook Page Redakteur: Timon Krause Tags: dirge ep alma baltica