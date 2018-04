Es gibt GWAR TV

Man kann von den Jungs ja auch nicht genug kriegen, oder? Also, nichts wie rüber zu gwartv.com ud reingeschaut! Allerdings - so einfach ist es dann doch nicht, man muss dazu ein Roku-Gerät haben. Ohne dass sieht mal leider gar nichts. Deswegen kann ich auch nur wiederholen, was man uns verspricht: in der Abonnements-Version gibt es für $30 jährlich über 90 Stunden Inhalt. Die kostenfreie Version bietet eine Vorschau darauf, aber man braucht auch dafür das Roku-Gerät. Sollte das jemand haben und reinschauen, kann er ja mal berichten.

Quelle: Gwar.net Redakteur: Frank Jaeger Tags: gwar gwartv