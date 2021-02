Es wird Zeit für METALLIANCE Volume 4!

Genau, los geht es, und zwar am 19. Februar! Unsere vierte Ausgabe ist ab sofort im Shop vorbestellbar und wird am 18. Februar in den Versand gehen, offizieller Veröffentlichungstermin wird der 19. Februar sein. Die Scheibe kostet 9 Euro zuzüglich Versand und wer noch keine der Ausgaben hat, kann auch ein Bundle mit allen vier Alben bestellen.

In den nächsten Tagen werden wir die einzelnen Bands auf dem Sampler vorstellen. Von den Liedern sind zehn unveröffentlichte Stücke oder Versionen, daher: seid gespannt!