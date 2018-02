Ester Segarra: Fotobuch

Season Of Mist wird einen kleinen Schritt weg von der Musik machen, wenn das Label das Fotobuch "Ars Umbra" der katalanischen Fotografin Ester Segarra veröffentlichen wird. Dazu wird es allerdings einen Soundtrack geben, den Uno Bruniusson komponieren wird. Segarra ist allen Fans extremer Musik bekannt, denn sie hat für zahlreiche Magazine Fotos gemacht wie für Metal Hammer, Decibel, Rock Hard, Iron Fist, Deaforever und This Is Metal und dabei so namhafte Acts fotografiert wie GHOST, WATAIN, ELECTRIC WIZARD, CATHEDRAL, MAYHEM, KATATONIA, PARADISE LOST, AT THE GATES, CARCASS, DARKTHRONE, ROTTING CHRIST, VENOM, ABBATH und mehr.

