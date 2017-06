Euroblast-Festival 2017: Dritte Bandwelle ist angerollt!

Es kommt immer näher: Das Euroblast-Festval 2017! Da lassen sich die Veranstalter nicht lumpen und lassen die dritte Bandwelle los, die sich liest wie folgt:

TWELVE FOOT NINJA (AU) (Headliner Samstag), THE ARUSHA ACCORD (UK), ANDY JAMES (UK), BEAR (BE), A KEW'S TAG (DE), ATLIN (DE), COLONEL PETROV'S GOOD JUDGEMENT (DE), CONTROVERSIAL (DE) DRIVEN BY ENTROPY (DE), DUKATALON (IL), GALAXY SPACE MAN (DE), HARBINGER (UK), HEMINA (AU), HIEROGLYPH (UK), METASPHERE (DE), NAMELESS DAY RITUAL (BG), SECOND HORIZON (DE), THE SLEEPER (DE), THEIR DOGS WERE ASTRONAUTS (AT)

Im Gegenzug mussten CHIMP SPANNER und JINJER absagen.

Folgende Bands wurden bereits bestätigt:

DEVIN TOWNSEND PROJECT (CA) (Headliner Sonntag), TEXTURES (NL) (Headliner Freitag), THE ALGORITHM (FR), CARBOMB (US), SLEEPMAKESWAVES (AU), ANGEL VIVALDI (US), UNEVEN STRUCTURE (FR), THE HIRSCH EFFEKT (DE)

EXIVIOUS (NL), VOYAGER (AU), FRONTIERER (UK/US/PT), KADINJA (FR), MAKE ME A DONUT (CH), FOES (UK), LO! (AU), VOICES FROM THE FUSELAGE (UK), ATLANTIS CHRONICLES (FR)

CALL THE MOTHERSHIP (AT), ESCHAR (UK), RIVIERE (FR), DEITY'S MUSE (ZA), ISAAC VACUUM (DE)

Das 13. Euroblast-Festival findet vom 29.09.-1.10.2017 in der Kölner Essigfabrik statt. Tickets und weitere Informationen gibt es hier: www.euroblast.net

Quelle: Veranstalter Redakteur: Jakob Ehmke Tags: euroblast festival 2017 twelve foot ninja textures devin townsend project hemina voices from the fuselage bear the algorithm