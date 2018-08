Euroblast-Festival 2018: Line Up komplett!

Es sind nur noch 52 Tage bis zum Euroblast-Festival, da darf die letzte Bandwelle nicht fehlen. Folgende Bands wurden bestätigt:

AIMING FOR ENRIKE, ALITHIA, CABAL, CIRCLES, HIBAKUSHA, MASURIA, ORGANIZED CHAOS, SCHIERMANN, SÜMER, TIME THE VALUATOR, VALIS ABLAZE, WHITE WALLS.

Leider mussten HYPNO5E und HATESPHERE absagen.

Das zuvor bestätigte Line Up:

ADIMIRON, CALIGULA'S HORSE, COPIA, CRIPPLED BLACK PHOENIX, DHARK, HEART OF A COWARD, HEPTAEDIUM, HUMANITY'S LAST BREATH, I BUILT THE SKY, KADINJA, KARTIKYEA, KILL WOLFHEAD, LETTERS FROM THE COLONY, LONG DISTANCE CALLING, MONUMENTS, SOEN, SORDID PINK, SYNDEMIC, TERMINAL FUNCTION, THE DALI THUNDERING CONCEPT, THEIA, UNPROCESSED, VILDHJARTA, VITALISM, VOLA, VOTUM.

Das Progressive-Metal-Festival findet vom 05.-07.10.2018 in der Kölner Essigfabrik statt. Weitere Infos und Karten: www.euroblast.net