Euroblast-Festival 2018: Vier weitere Bands!

Das Euroblast-Festival begrüßt vom 05.-07.10.2018 mit ROLO TOMASSI, CONJURER, THE FIVE HUNDRED und EDEN CIRCUS vier weitere Bands im Line Up, welches nun so aussieht:

AIMING FOR ENRIKE, ALITHIA, CABAL, CIRCLES, HIBAKUSHA, MASURIA, ORGANIZED CHAOS, SCHIERMANN, SÜMER, TIME THE VALUATOR, VALIS ABLAZE, WHITE WALLS, ADIMIRON, CALIGULA'S HORSE, COPIA, CRIPPLED BLACK PHOENIX, DHARK, HEART OF A COWARD, HEPTAEDIUM, HUMANITY'S LAST BREATH, I BUILT THE SKY, KADINJA, KARTIKYEA, KILL WOLFHEAD, LETTERS FROM THE COLONY, LONG DISTANCE CALLING, MONUMENTS, SOEN, SORDID PINK, SYNDEMIC, TERMINAL FUNCTION, THE DALI THUNDERING CONCEPT, THEIA, UNPROCESSED, VILDHJARTA, VITALISM, VOLA, VOTUM, ROLO TOMASSI, CONJURER, THE FIVE HUNDRED, EDEN CIRCUS.

Das Progressive-Metal-Festival findet in der Kölner Essigfabrik statt, Karten und weitere Infos gibt es hier: www.euroblast.net

