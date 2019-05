Euroblast-Festival 2019 mit acht neuen Zugängen!

Mit acht neuen Zugängen nimmt das Euroblast-Festival 2019 immer mehr gestalt an, mit dabei sind:

TWELVE FOOT NINJA (Sonntags-Headliner), DEAD LETTER CIRCUS, VOLA, UNEVEN STRUCTURE, PORT NOIR, ATLAS NORTHCORE, ODD PALACE und APHYXION.

Bisher bestätigt wurden:

BETWEEN THE BURIED AND ME (Samstags-Headliner), AZURE, BETRAYING THE MARTYRS, CONTROVERSIAL, FROSTBITT, HEAD WITH WINGS, KLONE, SHREZZERS, SUNLESS DAWN, THRAILKILL, TIDES FROM NEBULA, TIDES OF MAN, WHEEL, WINGS DENIED, 22, ANIMA TEMPO, COLD NIGHT FOR ALLIGATORS, GHOST IRIS, HYPOPHORA, MOEL, SHOKRAN, SIAMESE, SLEEP TOKEN, SPECIAL PROVIDENCE , THE HAARP MACHINE, VALIS ABLAZE, VOTUM.

Das Festival findet vom 27.-29.09.2019 in der Kölner Essigfabrik statt. Weitere Infos und Tickets gibt es hier: www.euroblast.net