Ex-LYNYRD-SKYNYRD Ed King gestorben

Wenn eine Band vom Sensenmann verfolgt wird, dann ist es LYNYRD SKYNYRD. Am 22. August ist der frühere Bandgitarrist Ed King verstorben. Damit ist der immer noch aktive Gitarrist Gary Rossington der letzte Überlebende der Originalbesetzung. Ed King wurde 68 Jahre alt, als Todesursache wird Lungenkrebs kolportiert, was aber noch nicht offiziell bestätigt worden ist.



Ed King war von 1972 bis 1975 und dann noch mal von 1987 bis 1996 Mitglied der Gruppe. Er ist Ko-Autor einiger Bandklassiker wie 'Workin' For MCA', 'Swamp Music', 'Saturday Night Special', 'Smokestack Lightning' und natürlich 'Sweet Home Alabama'.



Fliege in Ruhe, Free Bird.

