FALLUJAH: Neues Album erscheint im März!

Die amerikanischen Extreme-Metaller FALLUJAH werden ihr neustes Album "Undying Light" am 15. März via Nuclear Blast veröffentlichen. Auf diesem ist zum ersten Mal ihr neuer Sänger Antonio Palermo zu hören.



Einen ersten Vorgeschmack gibt das Video zur neuen Single 'Ultraviolet', das ihr euch hier ansehen könnt.







Die Band bezieht Stellung: ""Undying Light" steht für die reinste und emotionalste Version FALLUJAHs. Mit all dem Herzblut, das wir in diese zehn Tracks gesteckt haben, läuten wir ein neues Kapitel unserer Bandgeschichte ein. In diesem Zug möchten wir euch auch die Stimme dieser neuen Ära - das neueste FALLUJAH-Mitglied, Antonio Palermo – vorstellen.“



"Undying Light" - Tracklist:



01. Glass House

02. Last Light

03. Ultraviolet

04. Dopamine

05. The Ocean Above

06. Hollow

07. Sanctuary

08. Eyes Like The Sun

09. Distant And Cold

10. Departure



FALLUJAH auf Tour:



»Diluvium Europa 2019«

w/ OBSCURA, ALLEGAEON, FIRST FRAGMENT



01.02. D München - Backstage

02.02. D Nürnberg - Z-Bau

03.02. NL Haarlem - Patronaat

04.02. UK Bristol - The Fleece

05.02. IRL Dublin - The Voodoo Lounge

06.02. UK Glasgow - The Cathouse

07.02. UK Manchester - Rebellion

08.02. UK London - O2 Academy Islington

09.02. F Paris - Le Trabendo

10.02. F Toulouse - Metronum

11.02. E Bilbao - Santana 27

12.02. P Porto - Hard Club

13.02. E Madrid - Nazca Club

14.02. E Barcelona - Sala Bóveda

15.02. F Lyon - CCO Villeurbanne

16.02. I Mailand - Legend 54

17.02. CH Aarau - KiFF

18.02. A Wien - Arena

19.02. D Leipzig - Conne Island

20.02. D Berlin - Lido

21.02. D Hamburg - Logo

22.02. D Oberhausen - Kulttempel

23.02. A Salzburg - Rockhouse

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: fallujah undying light ultraviolet