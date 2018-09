FARFLUNG: Album erschienen, Video, Tour

Am Freitag, den 14. September, ist "This Capsule" erschienen, das neue Album der Spacerocker FARFLUNG, aus dem das Stück 'Red Today' stammt: Youtube.

Die Burschen werden das Ganze auch auf der Bühne zelebrieren, und zwar hier:

06.10.18 Pratteln, Z7-Festival

08.10.18 Köln, Sonic Ballroom

09.10.18 Münster, Rare Guitar

11.10.18 Frankfurt, DKK

12.10.18 Berlin, Cassiopeia & Zukunft am Ostkreuz Headz Up Festival

13.10.18 Ebensee, Kino

14.10.18 Salzburg, Rockhouse Bar

16.10.18 Wien, Vipers Room

17.10.18 Ilirska Bistrica, Mk07

18.10.18 Ljubiljana, Channel Zero

19.10.18 München, Feierwerk @ Keep it Low festival

20.10.18 Bologna, Freakout Club

21.10.18 Milano, Spazio Ligera