FARMER BOYS: 'Faint Lines' als Video ausgekoppelt

Unsere aktuellen Soundchecksieger FARMER BOYS veröffentlichen mit 'Faint Lines' einen weiteren Video-Clip aus ihrem sensationellen Comeback-Album "Born Again".Youtube.

Sänger Matthias Sayer dazu:



"'Faint Lines' ist einer meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt. Er vereint alles was den typischen Farmer Boys Sound ausmacht. Dazu besitzt er eine hypnotische Energie aus dunklen endzeitlichen Bildern in den Versen und einer hoffnungsvollen und versöhnenden Wendung in der Refrains. 'Faint Lines' wird der Opener der 'Born Again Tour'"