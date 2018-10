FARMER BOYS: Neue Single

Am 2. November wird "Born Again" erscheinen, aus dem die Süddeutschen uns jetzt eine neue Kostprobe gönnen in Form von 'Tears Of Joy': Youtube.

Die Musiker kommentieren wie folgt:

Gitarrist Alex Scholpp "Hier hat alles direkt gepasst! Wir haben mit ein paar Chord-Changes und Melodien von Matze herumexperimentiert, da flog uns die Anfangs-Gitarren-Harmonie zu und es entstand sofort diese euphorisch-melancholische Stimmung. Der Song lebt auch von Timmys mächtigem Groove und dem leichten Uptempo. Ich kann mich erinnern, dass der Vers ursprünglich anders ging, Matze aber dann auf den letzten Drücker noch eine bessere Version gemacht hat!"

Frontmann Matthias Sayer: "Eine Erinnerung aus den Tiefen der 80ern: Dieter Thomas Heck und ‘Formel Eins’ waren Pflicht, die ‘Bravo’ heimlich unterm Bett und ‘Wetten Dass...?’ ein familiäres Ritual. Eine Zeit zwischen Sirenen-Übung, Samstags war noch Schule und Burt Reynolds Schnauzer. Softball, Zauberwürfel, Hansi Müller, die ersten Sonnenstrahlen des ersten Tages in den großen Ferien und das ratternde Geräusch des hochgezogenen Rollladens… eine Symphonie die man nie mehr vergisst."

Wer möchte, kann die digitale Single auf verschiedenen Plattformen bereits erwerben. Oder er wartet auf das Album, auf dem dann diese Lieder alle zu finden sein werden:

01. Cosmos

02. Faint Lines

03. Fiery Skies

04. You And Me

05. Isle Of The Dead

06. Tears Of Joy

07. Mountains

08. Stars

09. Oblivion

10. In The Last Days

11. Revolt

12. Born Again

Bonus:

13. Promises

14. Flaw

Danach müssen die Lieder natürlich auch auf dei Bühne:

26.11. Köln - Luxor

27.11. Hamburg - Headcrash

28.11. Hanover - Lux

30.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

01.12. Frankfurt - Das Bett

05.12. München - Backstage

06.12. Magdeburg - Factory

07.12. Berlin - Columbia Theater

13.12. Freiburg - Jazzhaus

14.12. Augsburg - Kantine

15.12. Stuttgart - LKA Longhorn

