FARMER BOYS: Neues Album

Im Herbst 2018 wird das neue Album "Born Again" der FARMER BOYS erscheinen. Dazu wird es auch eine Tour geben.

Zum Album sagt FARMER BOYS-Sänger Matthias Sayer: "Dieses Album ist für uns viel mehr als ein Comeback: es ist ein Weg, unser Weg, Mission und Bestimmung zugleich. Die Jahre in der Ferne sind nun der Schlüssel für dieses große Kapitel. Wir freuen uns auf euch!"die Band:"



Folgende Termine sind bestätigt:



Mo, 26.11. Köln - Luxor

Di, 27.11. Hamburg - Headcrash

Mi, 28.11. Hannover - Lux

Fr, 30.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

Sa, 01.12. Frankfurt - Das Bett

Mi, 05.12. München - Backstage

Do, 06.12. Magdeburg - Factory

Fr, 07.12. Berlin - Columbia Theater

Do, 13.12. Freiburg - Jazzhaus

Fr, 14.12. Augsburg - Kantine

Sa, 15.12. Stuttgart - LKA Longhorn





Der Kartenvorverkauf beginnt am 18.05.2018. Als Vorgeschmack gibt es einen Videoclip zum neuen Song 'You And Me'.