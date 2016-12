FARMER BOYS ist zurück

Das Stuttgarter Quintett FARMER BOYS kündigt für 2017 ein paar Shows im April und ein neues Studioalbum für den Herbst an. Die Alternative-Metaller feierten vor allem mit "The World Is Ours" (2000) und "The Other Side" (2004) große Erfolge und kehren also nun nach mehr als zehn Jahren wieder gemeinsam auf die rockige Landkarte zurück.

27.04. - D - Hamburg, Hafenklang

28.04. - D - Köln, Bahnhof Ehrenfeld

29.04. - D - Stuttgart, Longhorn