FARMER BOYS mit Albumtrailer

"Born Again" wird am 2. November erscheinen und man darf zu Recht darauf gespannt sein, bei mir läuft die Scheibe schon eine Weile und ich in als alter FARMER BOYS-Fan ziemlich begeistert. Um allen Fans die Wartezeit ein wenig zu versüßen, sprechen Matthias und Alex im neuen Albumtrailer ein bisschen über das neue Album: Youtube.

Na, Lust auf die Bauernjungen bekommen? Mittlerweile gibt es bereits drei Videos. Die gucken wir uns jetzt nochmal an:

Zuerst ist das mal 'You And Me': Youtube.

Die zweite Single ist 'Revolt', das den typischen FARMER BOYS-Sound nicht verleugnen kann: Youtube.

Und zuletzt wurde auch 'Tears Of Joy' noch ver-videot: Youtube.

Wem das jetzt gefallen hat, dem sei gesagt, dass mein Lieblingslied von "Born Again" noch nicht dabei war... Vorbestellungen nimmt der Nuclear Blast Shop gerne entgegen.

Übrigens wird die Band auch gleich nach dem Release auf Tour gehen:

26.11. Köln - Luxor

27.11. Hamburg - Headcrash

28.11. Hanover - Lux

30.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

01.12. Frankfurt - Das Bett

05.12. München - Backstage

06.12. Magdeburg - Factory

07.12. Berlin - Columbia Theater

13.12. Freiburg - Jazzhaus

14.12. Augsburg - Kantine

15.12. Stuttgart - LKA Longhorn

(Ich gehe nach Augsburg - vielleicht sieht man sich ja auch ein Bier?)