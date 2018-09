FARMER BOYS mit neuem Video

Dass die Stuttgarter wieder am Start sind, ist ja bekannt, aber nachdem sie auf dem SUMMER BREEZE bereits mehrere Lieder ihres am 2. November kommenden Albums "Born Again" gespielt haben, gibt es nun neben dem bekannten 'You And Me' mit 'Revolt' eine zweite Hörprobe. Hört selbst: Youtube.

Ja, das sind die FARMER BOYS, wie ich sie hören will. Willkommen zurück! Und man sieht sich auf Tour:

Mo, 26.11. Köln - Luxor

Di, 27.11. Hamburg - Headcrash

Mi, 28.11. Hannover - Lux

Fr, 30.11. Schweinfurt - Stattbahnhof

Sa, 01.12. Frankfurt - Das Bett

Mi, 05.12. München - Backstage

Do, 06.12. Magdeburg - Factory

Fr, 07.12. Berlin - Columbia Theater

Do, 13.12. Freiburg - Jazzhaus

Fr, 14.12. Augsburg - Kantine

Sa, 15.12. Stuttgart - LKA Longhorn