FARMER BOYS sind zurück! Gig morgen!

Ich war sehr traurig, als sich die FARMER BOYS eine Auszeit nahmen, aber jetzt sind sie wieder da und genauso stark wie zuvor und absolut typisch. Woher ich das weiß? Na, ich habe 'You And Me' gehört, den ersten Track aus dem kommenden Album, das uns im Sommer 2018 bevorsteht. Hört selbst: Youtube.

Übrigens kann man die Burschen am 11. November 2017 in Wachenroth im "Toxicity"sehen. Ab 20 Uhr geht es los, über die Ticketsituation liegt mir keine Angabe vor, daher im Zweifel einfach den Club anrufen.