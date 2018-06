FATES WARNING: Kostprobe aus Live-Album

Die US Amerikaner waren "Live Over Europe" und kredenzen uns einen Ausschnitt aus dem Werk in Form von 'Life In Still Water': Youtube.

Das Album wird am 29. Juni über Inside Out erscheinen. Bestellungen können bereits im Shop bei Inside Out aufgegeben werden. Wer genau wissen will, was er bekommen könnte, schaut sich mal das Unboxing-Video an: Youtube.

So ein bisschen lieblos ist das Unboxing aber schon, oder? Trotzdem, das Mediabook muss ich mir wohl besorgen. Hier ist die Tracklsite:

CD 1:

1. From the Rooftops

2. Life in Still Water

3. One

4. Pale Fire

5. Seven Stars

6. SOS

7. Pieces of Me

8. Firefly

9. The Light and Shade of Things

10. Wish

11. Another Perfect Day

12. Silent Cries

13. And Yet it Moves



CD 2:

1. Still Remains

2. Nothing Left to Say

3. Acquiescence

4. The Eleventh Hour

5. Point of View

6. Falling

7. A Pleasant Shade of Gray, Pt. IX

8. Through Different Eyes

9. Monument

10. Eye to Eye