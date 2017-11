FATES WARNING: Re-Releases von

Die beiden großartigen, ja unverzichtbaren Prog-Meisterwerke werden am 12. Januar über Metal Blade wiederveröffentlicht. Die beiden Scheiben wurden mittlerweile schon teuer, da sie eine Weile out of print waren, aber jetzt kommen sie wieder, erweitert um Bonustracks:

"Parallels" Tracklist CD:

01 Leave the Past Behind

02 Life in Still Water

03 Eye to Eye

04 The Eleventh Hour

05 Point Of View

06 We Only Say Goodbye

07 Don't Follow Me

08 The Road Goes on Forever

09 Leave the Past Behind (demo)*

10 Eye to Eye (demo)*

11 Eleventh Hour (demo)*

12 Point of View (demo)*

13 Don't Follow Me (demo)*

* Bonus Tracks (pre-production demos, mastered by Brad Vance)



"Perfect Symmetry" Tracklist CD:

01 Part Of The Machine

02 Through Different Eyes

03 Static Acts

04 A World Apart

05 At Fate's Hands

06 The Arena

07 Chasing Time

08 Nothing Left To Say

09 Part Of The Machine (Demo)*

10 Through Different Eyes (Demo)*

11 Static Acts (Demo)*

12 The Arena (Demo)*

13 Nothing Left To Say (Demo)*

* Bonus Tracks (pre-production demos recorded Feb 89 at Silver Cloud Recording, Burbank CA)

Es wird beide Ausgaben auch auf Vinyl geben. Hier ist die Liste aller Vinyl-Versionen:

"Parallels" "Originals-Series" LP re-issue

- 180g black Vinyl

- wine-red marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- clear light salmon col. vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- ochre brown marbled vinyl (US exclusive - ltd. 500)



"Perfect Symmetry" "Originals-Series" LP re-issue

- 180g black Vinyl

- white/black marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- clear lavender marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- violet blue marbled vinyl (US exclusive - ltd. 500)