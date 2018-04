FATES WARNING mit Live-Album

"Live Over Europe" wird das gute Stück heißen, dass uns am 29. Juni über Inside Out verfügbar gemacht werden wird. Aufgenommen wurde die Scheibe im Januar 2018 und diese Lider werden enthalten sein:



CD 1:

1. From the Rooftops

2. Life in Still Water

3. One

4. Pale Fire

5. Seven Stars

6. SOS

7. Pieces of Me

8. Firefly

9. The Light and Shade of Things

10. Wish

11. Another Perfect Day

12. Silent Cries

13. And Yet it Moves



CD 2:

1. Still Remains

2. Nothing Left to Say

3. Acquiescence

4. The Eleventh Hour

5. Point of View

6. Falling

7. A Pleasant Shade of Gray, Pt. IX

8. Through Different Eyes

9. Monument

10. Eye to Eye

