FAUN: Best-of-CD mit Bonus und Tour

Aus dem Hause der Mittelalterrocker erreichte uns zum Jahresende noch ein Newsletter, der tatsächlich einen beachtlichen Gehalt an Information jenseits des Wünschens froher Feiertage hat. Darin kündigt die Band eine Best-Of-CD mit dem Titel "XV" an, die am 16. Februar erscheinen wird. Der Titel weist auf das Erscheinen des ersten Albums "Licht" vor 15 Jahren hin. Das Album wird es in zwei Ausgaben geben, die beide zwei neue Lieder enthalten werden mit den Titeln 'An die Geliebte' und 'Feuer':

STANDARD EDITION: 16 Lieder, über 70 Minuten Musik und 24 Seiten Booklet (inklusive zwei neuer Lieder und drei Neuaufnahmen älterer Faun-Songs)



DELUXE EDITION: Doppel CD im edlen Digipack, 26 Liedern, über zwei Stunden Musik und 28 Seiten Booklet (inklusive zwei neuer Lieder und sieben Neuaufnahmen älterer Faun-Songs)

Im Herbst 2018 wird die Band auch auf Tour gehen:

Fr. 19.10.18 Chemnitz – Stadthalle

So. 21.10.18 München – Alte Kongresshalle

Mi. 31.10.18 Ludwigsburg – Forum

Do. 01.11.18 Berlin – Admiralspalast

Fr. 02.11.18 Wuppertal – Hist. Stadthalle

Sa. 03.11.18 Hannover – Theater am Aegi

So. 04.11.18 Hamburg – Mehr! Theater

Bis dahin werden nur einzelne Gigs oder Festivals gespielt:

Sa. 24.02.18 - FR Paris, Cernunnos Festival

Sa. 14.04.18 - CH Burgdorf, Heidnische Nacht

Sa. 28.04.18 - CH Toulouse, Echos Festival

Mo. 30.04.18 - D Dortmund, MPS

Fr. 29.06.18 - IT Treviso, Yggdrasil Fest

Sa. 30.06.18 - D Weil am Rhein, MPS

Do. 12.07.18 - D - Oppurg, Rittergut Positz

Do. 19.07.18 - D - Kulmbach, Plassenburg

Sa. 04.08.18 - NL - Lisse, Castlefest

Sa. 11.08.18 - D - Telgte, MPS

So. 12.08.18 - D - Torgau, Burg Hartenfels

Sa. 25.08.18 - D - Speyer, MPS

Sa. 01.09.18 - D - Hamburg, MPS

Fr. 07.09.18 - D - Selb, Festival Mediaval

Fr. 28.09.18 - RU - St.Petersburg, Aurora

Sa. 29.09.18 - RU - Moskau, Club Red

Übrigens hat die Band auch einen neu gestalteten Online-Shop, den Interessenten ja mal begutachten könnten.