FEMALE METAL VOICES Tour mit BUTCHERS BABIES, KOBRA AND THE LOTUS, SKARLETT RIOT, IGNEA, MARTYRIUM

An drei Orten und Terminen kann dieses Event für Liebhaber des Female Fronted Metal erlebt werden:

17.10.18 HAMBURG Headcrash

18.10.18 OBERHAUSEN Kulttempel

19.10.18 SIEGBURG Kubana

Dabei werden diese fünf Bands spielen, von denen wir jeweils eine akustische Kostprobe haben::

BUTCHERS BABIES (USA): Youtube.

KOBRA AND THE LOTUS (CAN): Youtube.

SKARLETT RIOT (UK): Youtube.

IGNEA (UKR): Youtube.

MARTYRIUM (MLT): Youtube.