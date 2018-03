FESTIVAL OHNE BANDS: Ausverkauft

Wer jetzt verwundert die Brauen hochzieht ob des seltsamen Namens, dem sei gesagt dass es sich bei dem FESTIVAL OHNE BANDS tatsächlich um eine Veranstaltung für Musikfreunde handelt, die sich mit einem wichtigen Aspekt der Festivalszene beschäftigt und diesen einfach mal in den Mittelpunkt stellt: Die Fete auf dem Campingplatz. Es wird eine Bühne geben, aber es wird keine Band auftreten, stattdessen wird es eine Pool mit Poolbar geben und vier Tage Party vom 24. bis 27. Mai in Haitlingen (bei Biberach An Der Riß) mit dem typischen Festivalfeeling aus "Lauter Musik, Festival-Fastfood, Infield, Campen am PKW, Dixiklos, Flunky Ball, verrückte Nachbarn, Crowdsurfing". Leider sind die Tickets für 2018 komplett ausverkauft: "Nichts geht mehr, sämtliche Tickets sind vergriffen – ein Umstand, von dem viele Festival-Veranstalter mit umfangreichem Band-Aufgebot nur träumen können. „Wir sind mega-über-glücklich, dass unser Konzept erneut so großen Anklang findet“, so David Lüke vom Veranstalter-Team. „Wir sind selbst noch ganz beflügelt von der ersten Ausgabe, die uns mit einer einmalig guten Stimmung, perfektem Sommer-Sonnen-Wetter und unglaublich tollen Besuchern in Erinnerung geblieben ist. Wir freuen uns riesig, wenn es in einigen Wochen wieder ab geht. Dann wird alles doppelt so mächtig, da wir die Fananzahl verdoppeln konnten!"

Die Karten für 2019 gehen am 27. Mai in den Vorverkauf. Wer dabei sein will, kümmert sich dann zügig um sein Ticket. Näheres kann man auf der Festivalwebseite erfahren.