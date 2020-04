FEUERSCHWANZ - Neues Musikvideo

Die Mittelalterband FEUERSCHWANZ veröffentlicht am 26.Juni 2020 das neue Album via Napalm Records. "Das elfte Gebot" ist der Nachfolger vom Album "Methammer", welches 2018 erschien und immerhin #6 der deutschen Albumcharts erreichte. Heute präsentiert die Band ihr brandneues Video zum Titeltrack 'Das elfte Gebot'







"Das Elfte Gebot" ist genau das, worüber wir die letzten 15 Jahre gesungen haben. Valar Moghulis - all men must die. Wie auch immer man es nennen möchte, ab einem bestimmten Punkt endet jedes Leben und dann werden wir uns die Frage stellen, was wir mit der Zeit angefangen haben, die uns auf Erden gegeben wurde. Seit dem Tod meiner Mutter ist unsere Sterblichkeit ein steter Begleiter meiner Gedanken und Gefühlswelt. Daraus entstanden sowohl Balladen als auch Lieder, die das Leben feiern - oder gar wütender Metal. Das elfte Gebot hat von allem davon etwas!", erklärt Sänger und Songwriter Hodi.

"Das Elfte Gebot" - Trackliste



01. Meister der Minne

02. Metfest

03. Das Elfte Gebot

04. Kampfzwerg

05. Im Bauch des Wals

06. Mission Eskalation

07. Schildmaid

08. Malleus Maleficarum

09. Lords Of Powermet

10. Totentanz

11. Unter dem Drachenbanner



FEUERSCHWANZ live 2020:

13.06.20 DE - Berlin / MPS

20.06.20 DE - Kranichfeld / Sternenklang Festival

26.06.20 DE - Brande-Hörnerkirchen / Hörnerfest

27.06.20 DE - Dischingen / Rock Am Härtsfeldsee

04.07.20 DE - Weil am Rhein / MPS

25.07.20 DE - Tuttlingen / Honbergsommer

31.07.20 DE - Cottbus / Elbenwald Festival

01.08.20 DE - Köln / MPS

08.08. - 09.08.20 DE - Hildesheim / M'era Luna Festival

21.08.20 DE - Schleswig / Baltic Open Air

06.09.20 DE - Losheim am See / Hexentanz Festival



FEUERSCHWANZ sind:

Hauptmann Feuerschwanz - Gesang, Gitarre

Johanna von der Vögelweide - Geige, Drehleier

Sir Lanzeflott - Schlagzeug

Jarne Hodinsson - Bass

Prinz Hodenherz - Flöten, Dudelsack, Gitarren, Gesang

Hans der Aufrechte - Gitarre