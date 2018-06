FEUERSCHWANZ zeigt den 'Schubsetanz'

Der Mittelalter-Rock, auch gerne mal jenseits der Fremdschämgrenze, ist in letzter Zeit sehr erfolgreich, so erreichte FEUERSCHWANZ sogar die Top 5 der Albumcharts. Dahin wollen sie wieder, wobei ich das zappelig-furchtbare Video dafür als relativ schwaches Argument sehe, aber der schmissige und eingängige Song dürfte wieder auf fruchtbaren Chartboden fallen: Youtube.

Das Stück stammt aus dem am 17. August erscheinenden Album "Methämmer". Live kann man die Band ebenfalls erleben, und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie live durchaus erträglich sind, aber ich mag ja auch Mittelalterrock manchmal. Hier kann man dabeisein:

Sommer Tour 2018

30.06.2018 Weil am Rhein MPS

14.07.2018 Bückeburg MPS

20.07.2018 Pförring Open Air Pförring

27.07.2018 Trier 1. Trierer Nacht der Spielleute

02.08.2018 Wacken Wacken Open Air

04.08.2018 Köln MPS

08.08.2018 Wunsiedel 10 Jahre Colllis Clamat

11.08.2018 Höchstadt a. d. Aisch Schlosshof Festival

17.08.2018 Hamburg Hammaburg Fest

18.08.2018 Dinkelsbühl Summer Breeze



METHÄMMER Tour 2018

23.11.2018 BREMEN Aladin

24.11.2018 KÖLN Essigfabrik

29.11.2018 FRANKFURT Batschkapp

30.11.2018 KARLSRUHE Substage

01.12.2018 PRATTELN (CH) Z7

06.12.2018 BERLIN Columbia Theater

07.12.2018 KIEL Pumpe

08.12.2018 HANNOVER Musikzentrum

13.12.2018 HAMBURG Markthalle

14.12.2018 LEIPZIG Hellraiser

15.12.2018 BOCHUM Matrix

20.12.2018 WIEN (AT) Szene

21.12.2018 GRAZ (AT) Explosiv

22.12.2018 MÜNCHEN Backstage

28.12.2018 NÜRNBERG Hirsch