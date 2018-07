FEUERTAL FESTIVAL 2018: Wuppertal im Mittelalter

Ein Festival für Freunde der ungewöhnlichen Instrumentierung, des deutschsprachigen Rocks und der einprägsamen Melodie bietet das FEUERTAL FESTIVAL, das in diesem Jahr bereits zum 15. Mal starttfindet. Das Billing liest sich dem besonderen Anlass angemessen stark:

17.08.2018

VERSENGOLD

BANNKREIS

COPPELIUS

KRAYENZEIT

DUNKELSCHÖN



18.08.2018

SALTATIO MORTIS

SCHANDMAUL (AKUSTISCH)

PADDY AND THE RATS

GANAIM

INCANTATEM

PUNCH´N´JUDY

Am 17. und 18. August werden damit einige der angesagtesten Bands des Genres aufspielen, dazu mit BANNKREIS ein Projekt von Johanna Krins und SUBWAY TO SALLY-Frontmann Eric Fish. Neben dem Treiben auf der Bühne wird es noch einen Mittelaltermarkt geben und Campingmöglichkeiten im Freibad. Was fehlt noch? Na klar, hier ist der Link zu den Tickets.

