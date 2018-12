FEUERTAL FESTIVAL 2019: Line-up steht fest!

Am 31. August wird es in Wuppertal wieder laut werden, wenn SUBWAY TO SALLY, FEUERSCHWANZ, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, UNZUCHT, MR. IRISH BASTARD und HAGGEFUGG aufspielen werden. ERic Fish von SUBWAY TO SALLY sagt: "Ohne Zweifel gehört das Feuertal zu meinen Lieblingsfestivals. Meine innige Verbundenheit mit dem FEUERTAL, habe ich in der 'Feuertalhymne' zum Ausdruck gebracht. Das Lied ist inzwischen fester Bestandteil des musikalischen Programmes und wird in jedem Jahr vom Publikum gesungen."

Tickets für das auf der Waldbühne Hardt stattfindende Festival gibt es bei Extratix, Eventim, Wuppertal-live und Adticket.