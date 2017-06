FEUERTAL FESTIVAL: Line-Up komplett

Am letzten Augustwochenende gibt es in Wuppertal auf der Waldbühne Hardt wieder Zunder: Das FEUERTAL Festival findet vom 25. bis zum 26. August bereits zum 15. Mal statt. In diesen Tagen haben die Veranstalter das vollständige Line-Up präsentiert. Mit Mittelalter-Größen wie SCHANDMAUL und Newcomern wie D'ARTAGNAN bis hin zu Bands der Schwarzen Szene (LACRIMAS PROFUNDERE, LORD OF THE LOST) lässt sich das größte Festival der Stadt an beiden Tagen wahrlich nicht lumpen...

Freitag, der 25. August

FIDDLERS GREEN

LORD OF THE LOST

D'ARTAGNAN

LACRIMAS PROFUNDERE

MILA MAR

Samstag, der 26. August

SCHANDMAUL

MONO INC.

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

IGNIS FATUU

STONEMAN

Ab 13 Uhr können die Besucher an allen Tagen das FEUERTAL Festival und den traditionellen Mittelaltermarkt stürmen, los geht es um 14 Uhr.

Nach der Sause geht die Party ab 23 Uhr in Wuppertal im UNDERGROUND mit DJ's und der Pirate-Folk-Band PUNCH'N JUDY weiter.

Tickets und weitere Informationen gibt es hier.

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Leoni Dowidat Tags: feuertal festival fiddlers green lord of the lost dartagnan lacrimas profundere mila mar schandmaul mono inc mr hurley die pulveraffen ignis fatuu stoneman punchn judy