FEUERTAL FESTIVAL: Line-Up steht!

Vom 25. bis zum 26. August ist die Waldbühne Hardt in Wuppertal wieder vollkommen in schwarzer Hand: Seit mehr als dreizehn Jahren steigt hier traditionell am letzten Augustwochenende das FEUERTAL FESTIVAL!

Auch in diesem Jahr lassen sich die Veranstalter nicht lumpen und schicken folgende Acts auf die große Bühne:

25.08.2017

FIDDLER'S GREEN

LORD OF THE LOST

dARTAGNAN

LACRIMAS PROFUNDERE

MILA MAR

26.08.2017

SCHANDMAUL

MONO INC.

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

IGNIS FATUU

STONEMAN

Jeweils ab 13 Uhr darf das Festivalgelände gestürmt werden, umrahmt wird das FEUERTAL wieder von einem Mittelaltermarkt mit Attraktionen wie Jonglage und Feuerschluckerei. Weitere Informationen und Tickets findet ihr hier.