FIDDLER'S GREEN - Spezielles Album zum 30jährigen Jubiläum & Crowdfunding

30 Jahre nach Bandgründung beschenken die deutschen Folkrocker FIDDLER'S GREEN sich und ihren Fans zum Jubiläum unter dem Titel "3 CHEERS FOR 30 YEARS" mit einer Sammlung der traditionsreichsten Songs des Irish Folk. Freuen dürfen wir uns auf Klassiker wie 'The Wild Rover', 'Whiskey In The Jar' 'The Galway Girl', 'Wild Mountain Thyme' und 'Greensleeves' oder 'The Drunken Sailor' interpretiert im typischen Fiddler’s Sound. Diverse musikalischen Weggefährten der Band, haben hier mitgewirkt, darunter Micha von IN EXTREMO und Thomas von SCHANDMAUl, Eric von SUBWAY TO SALLY, Alea von SALTATIO MORTIS oder Vito von J.B.O.



"3 CHEERS FOR 30 YEARS" erscheint am 4.12.2020 durch Def Shepherd/ Indigo.



Das bereits vor kurzem veröffentlichte Video zu dem Stück 'The Galway Girl' könnt ihr euch hier ansehen:





Eigens für die Veröffentlichung wurde zudem eine umfangreiche Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die die Band hier gepostet hat:





Exakt 30 unterschiedliche Pakete stehen zur Auswahl, um durch deren Erlös am Ende der Aktion die Produktion einer umfangreichen Online-Liveshow am VÖ Tag des Albums 4.12. und das Überleben des Speedfolks zu ermöglichen. Die verschiedenen Bundles findet man im eigens dafür eingerichteten Crowdfunding-Shop https://3cheers.shepherdsjumble.de/de/



Man kann sie erwerben oder über eine Spende das Projekt mitfinanzieren. Für jeden ist etwas dabei: Für den kleinen Geldbeutel oder auch für Liebhaber limitierter, teils exklusiver Raritäten aus den Anfängen der Band.



Live kann man FIDDLER'S GREEN dann hoffentlich zu folgenden Gelegenheiten sehen:



ACOUSTIC PUB CRAWL 2021



Freitag, 5. März 2021 Cham LA

Samstag, 6. März 2021 Potsdam Lindenpark

Sonntag, 7. März 2021 Schweinfurt Stattbahnhof

Freitag, 12. März 2021 Ingolstadt Eventhalle Westpark

Samstag, 13. März 2021 Glauchau Alte Spinnerei

Freitag, 19. März 2021 Osnabrück Rosenhof

Samstag, 20. März 2021 Hameln Sumpfblume

Sonntag, 21. März 2021 Kiel Pumpe

Donnerstag, 25. März 2021 Heidelberg Halle02

Freitag, 26. März 2021 Aschaffenburg Colos-Saal

Samstag, 27. März 2021 Fulda Kreuz

Freitag, 9. April 2021 Erlangen E-Werk

Samstag, 10. April 2021 Bochum Christuskirche

Freitag, 16. April 2021 Bielefeld Forum

Samstag, 17. April 2021 Ludwigsburg Scala



Tickets: www.shepherds-jumble.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen



Festivals:



Samstag, Mai 01, 2021 Bad Segeberg Felsenburg Open Air

Samstag, Mai 15, 2021 Rastede MPS

Freitag, Mai 21, 2021 Leipzig WGT

Freitag, Juni 04, 2021 Pressath 175 Jahre Stadterhebung

Samstag, Juni 05, 2021 Schneverdingen Höpenair

Freitag, Juni 18, 2021 Kranichfeld Burg Niederburg Sternenklang-Festival

Samstag, Juni 19, 2021 F-Buzanzy Festibuz

Samstag, Juni 26, 2021 Abenberg Feuertanzfestival

Freitag, Juli 02, 2021 F-Teuillac Festival Celti Teuillac

Donnerstag, Juli 08, 2021 Neukirchen-Vluyn Dong

Freitag, Juli 09, 2021 Nideggen Tollrock Festival

Samstag, Juli 10, 2021 Bammersdorf Shamrock Castle

Freitag, Juli 16, 2021 Memmingen Fellas Hill

Samstag, Juli 17, 2021 Bückeburg 2 MPS

Sonntag, Juli 18, 2021 Burg Frankenstein Kulturfestival

Freitag, Juli 23, 2021 F-Saint-Félix Panic Fest

Samstag, Juli 24, 2021 Laichingen Rock dein Leben

Sonntag, Juli 25, 2021 F-Selestat Open Air le Tanzmatten

Freitag, Juli 30, 2021 Pl-Kostrzyn nad Odrą PolandRock

Samstag, Juli 31, 2021 Bad Staffelstein Seebühne

Donnerstag, August 05, 2021 Nassenfels Kulturtage

Freitag, August 06, 2021 Gößnitz Open Air Gößnitz

Samstag, August 07, 2021 Köln MPS

Mittwoch, August 11, 2021 Eschwege Open Flair

Samstag, August 14, 2021 Rothenburg Taubertal Festival

Mi-Freitag, August 18-20, 2021 Dinkelsbühl Summerbreeze

Samstag, August 21, 2021 Speyer MPS

Freitag, August 27, 2021 Plauen Malzhaus Open Air

Samstag, August 28, 2021 Wolfshagen Rock am Beckenrand

Samstag, September 04, 2021 Luhmühlen MPS

Samstag, September 18, 2021 Satzfey Burg Satzfey

Donnerstag, Oktober 14, 2021 CH-Pratteln Z7

Freitag, Oktober 15, 2021 CH-Rubigen Mühle Hunziken

Freitag, Oktober 22, 2021 NL Sittard Podium Volt

Samstag, Oktober 23, 2021 Nl Amsterdam Melkweg



3 CHEERS FOR 30 YEARS - Anniversary Tour 2021



Freitag, Oktober 29, 2021 Jena F-Haus

Samstag, Oktober 30, 2021 Affalter Zur Linde

Donnerstag, November 04, 2021 Berlin SO 36

Freitag, November 05, 2021 Leipzig Anker

Samstag, November 06, 2021 Dresden Tante JU

Donnerstag, November 11, 2021 Hannover Pavillon

Freitag, November 12, 2021 Köln Carlswerk

Samstag, November 13, 2021 Stuttgart Im Wizemann (Halle)

Freitag, November 19, 2021 Lindau Club Vaudeville

Samstag, November 20, 2021 Kaiserslautern Kammgarn

Donnerstag, November 25, 2021 Würzburg Posthalle

Freitag, November 26, 2021 München Backstage Werk

Samstag, November 27, 2021 A-Wien ((szene))

Donnerstag, Dezember 02, 2021 Frankfurt Batschkapp

Freitag, Dezember 03, 2021 Nürnberg Z-Bau

Samstag, Dezember 04, 2021 Bremen Kulturzentrum Schlachthof

Sonntag, Dezember 05, 2021 Hamburg Grosse Freiheit 36



Tickets: www.shepherds-jumble.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen





