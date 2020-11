FIDDLER'S GREEN mit neuem Video

Die Erlanger Folkrocker FIDDLER'S GREEN haben ein neues Video zu einem der Folk Rock-Klassiker überhaupt veröffentlicht. 'The Drunken Sailor' wird wie weitere traditonsreiche Klassiker im typischen Fddlers-Sound, darunter Stücke wie 'The Wild Rover', 'Whiskey In The Jar' 'The Galway Girl', 'Wild Mountain Thyme' und 'Greensleeves', auf dem am 4.12.2020 erscheindenden Album "3 CHEERS FOR 30 YEARS" zum 30jährigen Bandjubiläum zu finden sein.



