FIFTH ANGEL: Albumtrailer

Ich verrate sicher nicht zuviel, wenn ich verrate, dass sich unsere Redaktion lange nicht auf ein Album so gefreut hat wie auf "The Third Secret" der US Anerikaner FIFTH ANGEL. Und gut ist es geworden! Hört mal in den Trailer rein, da gibt es diverse Auszüge: Youtube.

Noch 19 Tage, dann können wir das Werk in den Händen halten! Wer möchte kann den Titelsong bereits als digitale Single kaufen, und zwar hier.

