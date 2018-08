FIFTH ANGEL: Trackliste und Cover vom kommenden Album veröffentlicht

Schlappe 30 Jahre ließ FIFTH ANGEL ihre mehr als getreue Anhängerschaft auf eine neue Großtat warten, die nun via Nuclear Blast im Oktober endlich das Licht der Welt erblicken wird. Um die äußerst lange Wartezeit auf "The Third Secret" wenigstens etwas zu verkürzen, wurde schon mal vorab das großartige Artwork mitsamt der Trackliste veröffentlicht.

Hier die Trackliste:

01. Stars Are Falling

02. We Will Rise

03. Queen Of Thieves

04. Dust To Dust

05. Can You Hear Me

06. This Is War

07. Fatima

08. Third Secret

09. Shame On You

10. Hearts Of Stone