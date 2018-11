FIFTH ANGEL in den Charts

"The Third Secret" ist in Deutschland auf Platz 48 und Platz 51 in der Schweiz in die Charts eingestiegen! Wir wollen unserem Soundchecksieger 10/2018 hiermit die besten Wünsche übermitteln. Übrigens sind die Jungs auch bald live zu sehen auf dem Metal Assault am 16. Februar 2019! Bestellt euch eure Tickets schnell bei tickets@kk-entertainment.de!

