FIFTH ANGEL wieder mit altem Gitarristen, erstes Video

Nicht nur, dass die Band nach 30 Jahren am 26. Oktober über Nuclear Blast ein neues, drittes Album veröffentlichen werden, jetzt hat die Band bekannt gegeben, dass der Gitarrist Ed Archer, der schon zuvor in der Band aktiv gewesen war, in den Schoß des fünften Engels zurückgekehrt ist.

Ken Mary sagt: "Es ist uns eine große Freude, ankündigen zu können, dass Rhythmusgitarrist Ed Archer zu FIFTH ANGEL zurückgekehrt ist. Ed ist ein wichtiger Bestandteil der Band, es ist wirklich klasse, ihn wieder bei uns zu haben!"



Ed Archer meint: "Ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein und mit meinen Freunden und Musikerkollegen von FIFTH ANGEL zu spielen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns bereithält, ich kann es kaum erwarten!"

Außerdem hat das Warten ein Ende, endlich gibt es die erste Hörprobe von "The Third Secret". Kann es den beiden Meisterwerken "Fifth Angel" und "Time Will Tell" das Wasser reichen? Hört euch 'Can You Hear Me' an und entscheidet selbst: Youtube.



Ken Mary dazu: "Dies ist, musikalisch gesehen, einer unserer Lieblingssongs auf "The Third Secret", da er sehr an unsere vorherigen Powerballaden erinnert. Meiner Meinung nach hat Kendall hier einen klasse Job am Gesang gemacht und eine unglaublich emotionale Performance hingelegt. Der Text erzählt eine sehr tiefgründige Geschichte über den inneren Kampf, den wir alle durchleben. Wir sind jeden Tag hin- und hergerissen zwischen dem, was wir tun sollten und was wir manchmal stattdessen tun - und genau das betont dieser Song."

Vorbestellungen können im Nuclear Blast Shop für Vinyl und CD aufgegeben werden.