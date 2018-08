FINAL BREATH: Trackliste und weitere Informationen

Die Unterfranken haben uns ein paar weitere Informationen zu ihrem neuen Album "Of Death And Sin" zukommen lassen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Das Album, das am 19.10. über Metalville erscheinen wird, wird folgende Lieder enthalten:

1. Babylon C. E.

2. Yearning For Next Murder

3. Agonized, Zombiefied, Necrotized

4. Born Against

5. Immemorial Disease

6. Tear Me From My Dreams

7. ...When Finally Mighty Kings Fall

8. Illega-lie-sating

9. Chaos Unity

10. Annihilation

Das Schlagzeug wurde im ME Metalent Ertainment Studio aufgenommen, der Gesang im Klangschmiede Studio E, für Bass und Gitarren zeichnet die Band selbst verantwortlich und den Mix mach Peter Tätgren (ja, genau der) in seinem schwedischen Abyss Studio AB. Das Scheibchen wird es natürlich auch digital geben, aber wir wollen das Ding natürlich als CD haben, oder auch als Vinyl, das es erstmals von der Band geben wird. Schwarzes Vinyl für Death Metal ist ja wohl die Version der Wahl!

Leider gibt es noch keine Hörprobe, obwohl die Burschen damit längst fertig sein müssten. Ja, ich prangere das auch an! Aber FINAL BREATH wird diesbezüglich bestimmt bald nachlegen. Solange starren wir alle gemeinsam auf das sehr gelungene Cover, das mehr als einen Schritt vorwärts bedeutet im Vergleich zu "Let Me Be Your Tank".

Nach dem Release wird es übrigens drei Shows geben, falls jemand Lust auf deutschen Death live hat:

20.10.18 Lohr a. Main, Stadthalle

27.10.18 Mannheim, 7er Club

02.02.19 Wolfenbüttel, Kuba Halle

Quelle: Final Breath Redakteur: Frank Jaeger Tags: final breath of death and sin tour 2018 tour 2019