Das dänische Melodic Death Metal-Orchester aus dem schönen Aalborg wird am 23.02.2018 das gleichbetitelte Album herausbringen. Hier gibt es bereits den ersten viel sagenden Vorgeschmack darauf mit der Single 'Never Bow Down' zum Konsum.

