FIND ME wird im Februar nachlegen

Die Kooperation zwischen dem Schweden Daniel Flores und BLANC FACES-Sänger Robbie LaBlanc wird am 22. Februar "Angel in Blue" über Frontiers Records veröffentlichen. Darauf werden diese Lieder enthalten sein:

No Tears In Paradise

Chain Of Love

True Believer

Straight For Eternity

Can’t Let Go

One Last Kiss

Living A Lie

Angels In Blue

Show Me What You'd Die For

Waiting For A Lifetime

You Are The Only One

Desperate Dreams

Only The Lonely

Zu dem ersten Lied gibt es bereits ein Video: Youtube.