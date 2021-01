FIREFORCE: Neuer Song 'March Or Die' veröffentlicht

Die belgische Power-Metal-Band FIREFORCE hat mit 'March Or Die' den dritten Song aus ihrem neuen Album "Rage Of War" veröffentlicht. Das Album wird am 15.01.2021 via ROAR / Soulfood erscheinen.



Die Band sagt dazu: "Wenn man in die französische Fremdenlegion eintrat, hieß es "Marschier oder stirb!"! Wenn Du Dein Blut für Frankreich vergossen hast, konntest Du französischer Staatsbürger werden. Dieser Song erzählt die Geschichte des mutigen Kampfes von 65 Legionären gegen 3000 Mexikaner während der Schlacht von Camaron im Jahr 1863. Nur drei Männer überlebten und durften nach Hause zurückkehren, wobei sie die Leiche ihres Kapitäns Jean Danjou mit sich führten. Die Holzhand des Kommandanten wird als Relikt in der Fremdenlegion aufbewahrt."



Die Tracklist liest sich so:

1. Rage Of War

2. March Or Die

3. Ram It

4. Firepanzer

5. Running

6. Forever In Time

7. 108-118

8. Army Of Ghosts

9. Rats In A Maze (CD exclusive)

10. A Price To Pay (CD exclusive)

11. From Scout To Liberator

12. Blood Judge (CD exclusive)

13. Tale Of The Desert King (Vinyl exclusive)

