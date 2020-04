FIREWIND: Video zum neuen Song 'Welcome To The Empire' veröffentlicht

Die griechische Metal-Band FIREWIND hat zur zweiten Single 'Welcome To The Empire' ein Video veröffentlicht. Bereits Ende März erschien die Single 'Rising Fire'. Beide Songs sind auf dem neuen Album "FIREWIND", welches am 15.05.2020 via AFM-Records herauskommt.



Guitarist Gus G. sagt dazu: ""Welcome To The Empire" ist der Opener des Albums und war für mich die naheliegende Wahl als Single. Die Arbeit war im Grunde ein seit Januar andauernder, fortlaufender Prozess. Neben der Bandperformance wollten wir futuristische visuelle Effekte integrieren, um die Story greifbarer zu machen. Nicht zuletzt bin ich selbst auch ein großer fan von Sci-Fi-Filmen. Unser Regisseur Panagiotis Kountouras hat das Konzept entwickelt und in Kollaboration mit MDP, einer in Hollywood ansässigen Firma für visuelle Effekte, wurde das Video schließlich fertiggestellt. Die Story zeigt eine dystopische Welt, in der die Menschheit einer Neuen Weltordnung unterworfen ist. Zwei Cyborgs bestimmen die Zukunft der menschlichen Rasse durch ein Schachspiel. Jeder Zug hat Konsequenzen und Technologie ist der einzige Gewinner. Dieses Projekt war eine große Herausforderung, aber wir sind mehr als zufrieden mit dem Endergebnis und hoffen, dass es den Firewind-Fans genauso gefallen wird."



Die Band hatte erst kürzlich ihr neues Line-Up, zu dem nun Sänger Herbie Langhans (AVANTASIA) gehört,vorgestellt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Welcome To The Empire

2. Devour

3. Rising Fire 4. Break Away

5. Orbitual Sunrise

6. Longing To Know You

7. Perfect Stranger

8. Overdrive

9. All My Life

10. Space Cowboy

11. Kill The Pain

Quelle: AFM-Records Redakteur: Swen Reuter Tags: firewind welcome to the empire rising fire gus g herbie langhans avantasia