FIREWING kommt mit Debütalbum

FIREWING nennt sich eine neue Symphonic-Metal-Band aus den USA. Das Debütalbum "Resurrection" erscheint am 23.04.2021 via Massacre Records. Nun hat die Band die Tracklist des Albums veröffentlicht, nachdem das Albumcover bereits vor einiger Zeit vorgestellt wurde.

Das erste Video zu diesem Album wird es am 4.3.2021 geben.

Tracklist:



1. Prelude: Moonlight Of Despair

2. Obscure Minds

3. Chapter I: Acheron's Ritual

4. Demons Of Society

5. Far in Time

6. Chapter II: Temple Of Helios

7. Resurrection

8. Time Machine

9. Chapter III: Transcending Souls

10. Eternity

11. Tales Of Ember & Vishap: How Deep Is Your Heart?

12. Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life

13. The Essence Of Your Heart

14. Epilogue: Sacred Journey