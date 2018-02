FISH: Die Deluxe-Remasters gehen weiter!

2015 startete die opulente Remasters-Serie des britischen Sängers FISH, die 2016 fortgesetzt wurde und mittlerweile vier Alben-Neuveröffentlichungen und zwei Livescheiben umfasst. Einzelheiten gibt es unter den einzelnen Reviews zu "Sunsets On Empire", "Raingods With Zippos", "Fellini Days" und "Field Of Crows", sowie die beeindruckenden Live-Dokumente "Farewell To Childhood" und "The Moveable Feast". Alle sechs sind, unabhängig davon, wie gut einem die Scheiben gefallen, großartige Ausgaben im Buchcover mit mehreren Bonus-Discs und vor allem interessanten und tiefschürfenden Essays über die Alben, ihre Zeit und die Situation in der Band und Derek Dicks Privatleben, wie Fish mit bürgerlichem Namen heißt.

Bereits seit Ende letzten Jahres sind zwei weitere dieser ultimativen Fan-Kollektionen im bandeigenen Shop erschienen, die jetzt auch offiziell im Handel sind: Es ist das Coveralbum "Songs From the Mirror", auf das 1994er Album "Suits". Hier sind die Details zu den Veröffentlichungen:

"Songs From The Mirror":

1993 erschienen widmet sich FISH hier seinen Einflüssen und interpretiert einige bekannte, aber auch einige durchaus entdeckenswerte Lieder, die keine Hits waren, mit seiner großartigen Stimme. Die Trackliste des neuen Doppel-CD-Remaster-Deluxe-Sets liest sich wie folgt:

CD 1

01 Question (06.39)

02 Boston Tea Party (04:21)

03 Fearless (06:15)

04 Apeman (05:56)

05 Hold Your Head Up (03:45)

06 I Know What I Like (04:17)

07 Solo (04:10)

08 Jeepster (04:10)

09 Time and a Word featuring Steve Howe (4.24)

10 The Seeker (3.16)

11 Five Years (05:17)

12 Caledonia (04.21)



CD2

01 Something in the Air (6.00) Live Hamburg, Grosse Freiheit 23/6/92

02 I Know What I Like (3.16) Demo

03 The seeker (3.17) Demo

04 Fearless (6.49) Live Utrecht, Vredenberg Halle 18/3/93

05 Boston Tea Party (4.13) Live Utrecht, Vredenberg Halle 18/3/93

06 Jeepster (3.54) Live Utrecht, Vredenberg Halle 18/3/93

07 Hold Your Head Up (3.08) Live Utrecht, Vredenberg Halle 18/3/93

08 5 Years (7.58) Live Utrecht, Vredenberg Halle 18/3/93

09 Roadhouse Blues (7.30) Live ‘Acoustic’ Gertrud Boumer Halle Duisberg 9/12/94

10 Jeepster (5.35) Live ‘Acoustic’ Gertrud Boumer Halle Duisberg 9/12/94

11 Solo (5.19) Live acoustic Bucklein Theatre, Krakow, Poland, 14/10/95

12 Boston Tea Party with SAHB (4.57)

13 Faithhealer (6.28) Recorded live at Nearfest USA 20/6/2008

"Suits":

Das 1994er Album enthält drei CDs mit folgenden Stücken:

CD1

01 Mr 1470 (6.06)

02 Lady let it Lie (6.54)

03 Emperor’s Song (6.19)

04 Fortunes of War (7.51)

05 Somebody Special (5.23)

06 No Dummy (6.16)

07 Pipeline (6.44)

08 Jumpsuit City (6.50)

09 Bandwagon (5.07)

10 Raw Meat (7.18)

11 Out of my Life (3.45)

12 Black Canal (8.26)



Suits CD2 Demos

01 Somebody Special (4.25) April 92

02 Pipeline (6.18) April 92

03 Out of My Life (3.39) May 92

04 Mr 1470 (4.23) May 92

05 Pipeline (7.10) May 92

06 Somebody Special (4.21) June 92

07 Raw Meat (4.44) June 92

08 Lady Let it Lie (6.05) Summer 93

09 Bandwagon (3.30) Summer 93

10 Mr 1470 (6.10) Summer 93

11 Jumpsuit City (4.44) Summer 93

12 Somebody Special (5.08) Summer 93

13 Emperors Song (6.13) Summers 93

14 Lady Let it Lie (5.55) Radio session, Haddington 7/94



Suits CD3 Live Versions

01 Mr 1470 (6.30) Haddington Convention 28/5/94

02 Fortunes of War (6.27) Haddington Convention 28/5/94

03 Somebody Special (4.46) Waterfront, Norwich 21/6/94

04 Black Canal (7.04) Schuurr Club, Lucerne 28/11/95

05 Jumpsuit City (5.09) Schuurr Club, Lucerne 28/11/95

06 Pipeline (7.31) Schuurr Club, Lucerne 28/11/95

07 Emperors Song (5.52) Krakow P1 studios 11/10/95

08 Lady Let it Lie (6.05) Krakow P1 studios 11/10/95

09 Jumpsuit City (5.30) Haddington St Mary’s Church 26/8/06

10 Fortunes of War (6.37) Haddington St Mary’s Church 26/8/06

11 Raw Meat (9.55) The Blue Note, Poznan 30/3/2011

Beide Boxen sind von Mark Wilkinson, der bereits an den vorherigen Remasters und vielen MARLLION-Covers gearbeitet hatte, gestaltet worden. Beide Ausgaben sind bereits erhältlich und können bei den einschlägigen Versendern oder in gut sortierten Geschäften erworben werden.